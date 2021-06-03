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Украине нужно усиливать границу с Беларусью – Пограничная служба

Четверг, 3 июня 2021, 20:27

В Государственной пограничной службе считают, что Украина в дальнейшем должна наращивать систему охраны границы с Беларусью.

Источник: пресс-служба ГПСУ со ссылкой на председателя Сергея Дайнеко

Прямая речь: "Нам необходимо продолжать наращивать систему охраны государственной границы с Беларусью. Это касается всего участка, в том числе и границ зоны отчуждения. И хотя на сегодня, обстановка на границе с Республикой Беларусь стабильна, а охрана границы осуществляется усиленно, мы и дальше усиливаем наши технические и инженерные возможности. Мы должны обеспечить национальную безопасность Украины от всех возможных угроз".

Детали: Такое заявление Дейнеко сделал во время инспектирования границы. Пограничники отмечают, что учитывают всю информацию, которая может повлиять на охрану границы и максимально задействуют все необходимые ресурсы.

Кроме того, усилить границу могут с помощью подразделений быстрого реагирования, в частности 10-м Отдельным отрядом оперативного реагирования "ДОЗОР".

Украинская правда
Темы: границаБеларусь


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