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Новости 3 июня: законопроект о деолигархизации, "налог на Google"

Четверг, 3 июня 2021, 21:38

Статус олигарха в Украине будут определять по четырем критериям, интернет-гигантов обяжут платить налоги – актуальные новости 3 июня.

О законопроекте Зеленского

На сайте Рады появился текст проекта закона Зеленского об олигархах. В частности, такой статус приобретать лица, соответствующие четырем критериям: участие в политической жизни, влияние на СМИ, является конечным бенефициарным владельцем монополии, подтвержденная стоимость активов лица превышает один миллион прожиточных минимумов (это 2 млрд 270 млн).

Партия "Европейская солидарность" считает, что законопроект Зеленского об олигархах направлен исключительно против бывшего президента Петра Порошенко и "никаких настоящих олигархов не ограничивает".

О "налоге на Google"

Верховная Рада приняла законопроект, который обяжет интернет-гигантов, которые работают в Украине, платить налоги в украинский госбюджет. Проект не будет касаться простого пользователя соцсетей и поисковых сервисов.

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Украинская правда


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