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Среда, 30 июня 2021, 08:00

У международных экспертов будет ключевая роль в перезапуске ВККС, сборная Украины победила Швеции и прошла в четвертьфинал Евро-2020 - актуальные новости 29 июня и ночи. 

О ВККС

Верховная Рада приняла законопроект №3711-Д, который предусматривает изменения в закон "О судоустройстве и статусе судьи", согласно которому планируется перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей при решающей роли международных экспертов.

О победе сборной Украины

Сборная Украины в овертайме обыграла команду Швеции со счетом 2: 1 и впервые в своей истории вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на победу сборной Украины над командой Швеции в 1/8 финала Евро-2020.

В интервью главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал матч сборной Украины против Швеции в 1/8 "Евро-2020".

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Украинская правда
Темы: Украинамир
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