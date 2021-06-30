Кулеба парировал Путину: Мечтает, чтобы вопросы Украины решались в Москве

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что президент России Владимир Путин приписывает Киеву "внешнее управление" Западом из-за собственных амбиций решать судьбу Украины.

Источник: комментарий Кулебы в Twitter

Прямая речь: "Когда Путин заводит старую песню о "внешнем управлении", это означает лишь одно: он мечтает, чтобы вопросы Украины решались в Москве.

Позиция президента Зеленского и воля украинского народа четкая: это наша страна и никто не будет решать нашу судьбу кроме нас самих".

Этому предшествовало: Президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит смысла во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, потому что он, мол, "отдал свою страну под полное внешнее управление" и "ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, в Берлине и в Париже".