Италия открывает вакцинацию для подростков

Италия открыла вакцинацию против COVID-19 для всех людей старше 12 лет - после того, как на прошлой неделе Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило вакцинацию Pfizer / BioNTech для детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Источник: The Guardian

Детали: Издание отмечает, что после медленного старта из-за организационных проблем и отсутствия поставок программа вакцинации Италии ускорилась. По данным министерства здравоохранения, ввели более 35 млн доз, при этом 12,4 млн человек - почти 23% населения - в настоящее время полностью вакцинированы.

Напомним: