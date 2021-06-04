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Италия открывает вакцинацию для подростков

Пятница, 4 июня 2021, 00:22
Италия открывает вакцинацию для подростков

Италия открыла вакцинацию против COVID-19 для всех людей старше 12 лет - после того, как на прошлой неделе Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило вакцинацию Pfizer / BioNTech для детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Источник: The Guardian

Детали: Издание отмечает, что после медленного старта из-за организационных проблем и отсутствия поставок программа вакцинации Италии ускорилась. По данным министерства здравоохранения, ввели более 35 млн доз, при этом 12,4 млн человек - почти 23% населения - в настоящее время полностью вакцинированы.

Напомним:

  • В то время как в национальном плане вакцинации Италии определены приоритетные группы, в каждом из 20 регионов есть свой график вакцинации в соответствии с населением и доступными дозами.
  • 14 мая Италия ускорила свою кампанию по вакцинации - регионам дали зеленый свет для вакцинациии людей в возрасте от 40 лет всего через неделю после того, как дал им указание открывать приемы для людей старше 50 лет.

Темы: коронавирусвакцинацияИталия
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