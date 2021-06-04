В Иране потушили пожар на крупнейшем в стране нефтеперерабатывающем заводе Tondguyan.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Al-Monitor, CNN со ссылкой на Reuters

Детали: Департамент пожаротушения Тегерана заявил, что пламя полностью ликвидировано, и больше нет угрозы распространения огня на основные контейнеры НПЗ.

CNN пишет, что в результате пожара пострадало не менее 11 человек.

Как сообщается, пожар вспыхнул накануне. Пожар поразил большой резервуар с 20 тысяч баррелей нефти.

Иранские чиновники отвергли предположение, что это был акт саботажа. Глава провинциального управления кризисного управления Тегерана Мансур Дараджати заявил, что "утечка в трубопроводе сжиженного газа на объекте вызвала пожар".

Отмечается, что этот инцидент произошел всего через несколько часов после того, как одно из крупнейших судов иранского военно-морского флота загорелось и затонуло в Оманском заливе.