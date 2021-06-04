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Литва дислоцирует дополнительные силы на границе с Беларусью

Пятница, 4 июня 2021, 02:04
Литва дислоцирует дополнительные силы на границе с Беларусью

Литва дислоцирует дополнительные силы на границе с Беларусью.

Источник: глава литовской службы охраны государственной границы генерал Рустамас Любаевас в LRT

Детали: Кроме собственных сил, Литва рассчитывает дислоцировать на границе пограничные силы ЕС.

Сообщается, что в этом году насчитывается уже 189 нелегальных мигрантов, прибывших из Беларуси, нелегально пересекая границу. Это вдвое больше, чем за весь прошлый год. По словам Любаеваса, тенденцию увеличения потоков нелегальных мигрантов через госграницу в Литве заметили еще с конца прошлого года. С сентября-октября количество нелегальных мигрантов увеличивалось, а пика достигло в марте-апреле.

По сравнению с прошлыми двумя годами, потоки выросли в два раза, и это, как говорится, "не может не беспокоить".

Как отмечает Любаевас, национальная принадлежность мигрантов в последнее время существенно изменилась - сейчас, в основном, это граждане Ирака, Сирии, Турции а также Российской Федерации (в основном это лица чеченского происхождения). В 2018-2019 годах эти группы составляли граждане бывшего Советского Союза (например, из Таджикистана), или граждане из Азии (например, Вьетнама).

Прямая речь Любаеваса: "Мы сейчас воплощаем в жизнь план введения дополнительных мер, направленных на охрану нашего участка на границе с Республикой Беларусь, дислоцием дополнительные силы и средства на участках, где происходят пересечения госграницы. Мы также рассматриваем возможность дислоцировать там представителей пограничных сил ЕС, по этому вопросу сейчас идут активные переговоры с руководством Европейского агентства по охране государственных границ и береговой охраны".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛитваБеларусь
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