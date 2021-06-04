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Facebook откажется от особых правил насчет политиков после бана Трампа — The Verge

Пятница, 4 июня 2021, 04:46

Соцсеть Facebook планирует положить конец своей политике, которая в основном защищает политиков от правил модерации контента, которые применяются к другим пользователям.

Источник: источники The Verge

Детали: Издание отмечает, что эти изменения примечательны для Facebook. Ранее руководители компании, включая генерального директора Марка Цукерберга, заявили, что им не следует сдерживать выступления политиков. Они утверждали, что подобные выступления уже подвергаются наибольшей проверке в мире и частные компании не должны подвергать цензуре то, что политики говорят своим гражданам.

В 2019 году вице-президент Facebook по глобальным делам Ник Клегг публично разъяснил политику, заявив, что "мы будем рассматривать выступления политиков как достойный новостей контент, который, как правило, следует видеть и слышать". Кроме явно незаконного контента, такого как детская порнография, Facebook будет принимать меры против комментариев политиков только в том случае, если они могут действительно нанести физический ущерб или препятствовать голосованию. Как отмечается, контент из других источников, которым делятся политики, например новостные ссылки или видео, уже прошли фактчекинг.

Согласно новой политикой Facebook, сообщения, сделанные непосредственно политиками, по-прежнему не будут проверяться сетью независимых фактчекерив компании. Но они впервые будут открыты для принуждения к большему количеству правил, которые модераторы Facebook применяют к другим пользователям.

Facebook также планирует "пролить свет" на скрытую систему забастовок. Это будет включать уведомления пользователей о предупреждении о нарушении правил, которое может привести к блокированию.

Как сообщается, в компании собираются объявить об изменениях в пятницу.

Представитель Facebook не прокомментировал историю The Verge.

Что предшествовало:

  • 5 мая Наблюдательный совет Facebook поддержал блокирование профиля бывшего президента США Дональда Трампа, но отметил, что бессрочное блокирование было ошибочным. 
  • Совет подверг критике особое отношение к политикам, заявив, что "одинаковые правила должны применяться ко всем пользователям". Правление дало Facebook время до 5 июня, чтобы отреагировать на его рекомендации по политике.

Темы: facebookсоцсети


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