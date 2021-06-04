Reuters: В США повысили приоритет расследования атак программ-вымогателей

Министерство юстиции США после взлома Colonial Pipeline и ущерба, нанесенного киберпреступниками, повысило приоритет расследования атак программ-вымогателей до уровня терроризма.

Источник: Reuters

Детали: Сообщается, что в четверг в офисы прокуратуры США направили инструкцию, которая указывает, что информация о расследовании программ-вымогателей на местах должна централизованно координироваться недавно созданной целевой группой в Вашингтоне.

Главный заместитель заместителя генеральный прокурор Министерства юстиции Джон Карлин говорит, что это специализированный процесс, обеспечивающий отслеживание всех случаев использования программ-вымогателей.

На практике это означает, что следователи прокуратуры США, занимающиеся атаками программ-вымогателей, должны будут делиться обновленными подробностями дела и технической информацией с руководителями в Вашингтоне.

Руководство также просит офисы рассмотреть и включить другие расследования, сосредоточенные на более крупной экосистеме киберпреступности.

В инструкции Министерства юстиции конкретно упоминается Colonial Pipeline в качестве примера "растущей угрозы, которую представляют для страны программы-вымогатели и цифровое вымогательство".

По словам официальных лиц США, решение министерства юстиции о включении программ-вымогателей в этот специальный процесс демонстрирует, насколько приоритетной является проблема.

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