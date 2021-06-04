Главные новости четверга и ночи: вакцины от Штатов, "налог на Google"

США поделятся 25 миллионами доз COVID-вакцин, Рада приняла законопроект, который обяжет интернет-гигантов, работающих в Украине, платить налоги - актуальные новости 3 июня.

Об американских вакцинах

Администрация Байдена объявила детальный план того, как она поделится первыми 25 миллионами доз вакцины против коронавируса с другими странами - среди получателей будет и Украина.

В Вашингтоне говорят, что в приоритете страны с низким уровнем вакцинации и "те, которые столкнулись со срочной кризисом, такие как Западный Берег и Сектор Газа, Украина, Косово, Ирак и другие".

Кроме того, вакцины получат соседи США - Канада и Мексика, а также Индия и Южная Корея.

О "налоге на Google"

Верховная Рада приняла законопроект, который обяжет интернет-гигантов, которые работают в Украине, платить налоги в украинский госбюджет. Проект не будет касаться обычного пользователя соцсетей и поисковых сервисов.

О других важных новостях

На сайте Рады появился текст проекта закона президента Владимира Зеленского об олигархах. В частности, такой статус будут приобретать лица, соответствующие четырем критериям: участие в политической жизни, влияние на СМИ, является конечным бенефициарным владельцем монополии, подтвержденная стоимость активов лица превышает один миллион прожиточных минимумов (это 2 млрд 270 млн).

Партия "Европейская солидарность" считает, что законопроект Зеленского об олигархах направлен исключительно против бывшего президента Петра Порошенко и "никаких настоящих олигархов не ограничивает".

Бывший председатель Конституционного суда Александр Тупицкий, по данным журналистов, в 2016-2017 годах трижды посещал оккупированный Россией Крым, хотя сам это отрицает.

Беларусский государственный телеканал ОНТ показал "интервью" с восторженным оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, где он якобы "признал вину" и сказал, что "чувствует себя прекрасно".

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