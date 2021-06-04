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COVID в Киеве: более 560 новых заражений, 11 умерших

Пятница, 4 июня 2021, 12:40

В Киеве за сутки 3 июня обнаружили 566 новых больных коронавирус, умерли 11 человек, выздоровели 3334 человека.

Источник: пресс-служба КГГА

Детали: В больницы столицы за сутки госпитализировали 49 больных коронавирусом и 43 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмонии.

Среди заболевших: 337 женщин (в возрасте от 20 до 89 лет), 205 мужчин (от 18 до 85), 12 девочек (от двух месяцев до 17 лет) и столько же мальчиков (от 3 до 16 лет).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 140, в Дарницком - 82, в Голосеевском и Днепровском районах - по 71 случае.

В КГГА сообщают, что заполненность коек в коммунальных медучреждениях - почти 8%.

Напомним: В столице обещают 5 и 6 июня продолжить вакцинацию зарегистрированных в "Дии" без приглашения в порядке "живой очереди".

Украинская правда
Темы: КиевкоронавирусэпидемияКГГА


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