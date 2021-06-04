Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

COVID в Киеве: более 560 новых заражений, 11 умерших

Пятница, 4 июня 2021, 12:40
COVID в Киеве: более 560 новых заражений, 11 умерших

В Киеве за сутки 3 июня обнаружили 566 новых больных коронавирус, умерли 11 человек, выздоровели 3334 человека.

Источник: пресс-служба КГГА

Детали: В больницы столицы за сутки госпитализировали 49 больных коронавирусом и 43 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмонии.

Среди заболевших: 337 женщин (в возрасте от 20 до 89 лет), 205 мужчин (от 18 до 85), 12 девочек (от двух месяцев до 17 лет) и столько же мальчиков (от 3 до 16 лет).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 140, в Дарницком - 82, в Голосеевском и Днепровском районах - по 71 случае.

В КГГА сообщают, что заполненность коек в коммунальных медучреждениях - почти 8%.

Напомним: В столице обещают 5 и 6 июня продолжить вакцинацию зарегистрированных в "Дии" без приглашения в порядке "живой очереди".

Украинская правда
Темы: КиевкоронавирусэпидемияКГГА
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Киев
Незаконно отправил военных в КГВА: сообщили о подозрении экс-командиру части
Спасатели показали последствия атаки "Шахедов" в одном из районов столицы
Более 10 беспилотников атаковали ночью Киев: все уничтожены
Последние новости
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
Все новости...
Реклама: