Кремль: Пока нет предложений от Киева по встрече президентов

В Кремле заявили, что пока еще не получили от Киева конкретных деловых предложений относительно возможной встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

Прямая речь: "(Никакой ясности – ред.) нет. Вы все знаете те предложения, которые сделал президент господину Зеленскому. Вы знаете все ответы господина Зеленского. Какие-то совсем конкретные, деловые предложения по повестке дня потенциальной встречи по линии офиса президента мы пока не получили".

Детали: Песков напомнил, что Зеленский заявлял о намерении обсудить Крым, но назвал это "субстантивным предложением", которое "обсуждению не подлежит".

Что было раньше: 20 мая президент Украины заявил, что его офис начал переговоры с российской стороной по вопросу организации его встречи с главой российского государства. В Кремле это подтвердили.

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