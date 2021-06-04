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Кремль: Пока нет предложений от Киева по встрече президентов

Пятница, 4 июня 2021, 13:12
Фото РИА Новости

В Кремле заявили, что пока еще не получили от Киева конкретных деловых предложений относительно возможной встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

Прямая речь: "(Никакой ясности – ред.) нет. Вы все знаете те предложения, которые сделал президент господину Зеленскому. Вы знаете все ответы господина Зеленского. Какие-то совсем конкретные, деловые предложения по повестке дня потенциальной встречи по линии офиса президента мы пока не получили".

Детали: Песков напомнил, что Зеленский заявлял о намерении обсудить Крым, но назвал это "субстантивным предложением", которое "обсуждению не подлежит".

Что было раньше: 20 мая президент Украины заявил, что его офис начал переговоры с российской стороной по вопросу организации его встречи с главой российского государства. В Кремле это подтвердили.

Предыстория: 

  • 20 апреля на фоне наращивания Россией военных и техники у границ Украины, президент Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса".
  • 22 апреля Путин ответил на предложение Зеленского: встречаться на Донбассе и говорить о завершении войны отказался, но выразил готовность в Москве обсудить отношения между Украиной и Россией.
  • 26 апреля Зеленский выразил убеждение, что встреча с Путиным состоится. Место такой двусторонней встречи его не очень волновало. Офис президента обсуждал как возможные площадки для переговоров с президентом РФ и Ватикан, и Турцию, Израиль и Австрию.
  • 30 апреля в Кремле заявили, что никаких конкретных предложений по встрече Зеленского и Путина им не поступало. Пресс-секретарь Путина также подчеркивал, что о Донбассе речь идти не может.

Темы: РосcияПутинЗеленский


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