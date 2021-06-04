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Путин не будет говорить о Беларуси на встрече с Байденом

Пятница, 4 июня 2021, 13:40

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина заявил, что тот не планирует специально поднимать тему Беларуси в ходе встречи с лидером США Джо Байденом.

Источник: российский "Интерфакс", спикер Путина Дмитрий Песков

Прямая речь: "Помимо Белоруси, очень много таких субстантивных вопросов".

Детали: По его словам, важными темами для обсуждения будут не третьи страны, а "двусторонние отношения" Москвы и Вашингтона.

Он добавил, что помимо этих вопросов, есть и другие, которые предлагается обсудить.

Песков подчеркнул, что позиция России относительно событий в Беларуси хорошо известна: "санкционное давление мы считаем незаконным и неприемлемым, вмешательство во внутренние дела нашего союзного государства мы считаем также неприемлемым".

Предыстория:

  • 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился Протасевич. Протасевичаи его девушку задержали.
  • Белый дом сообщил, что 16 июня в Женеве Джо Байден и Владимир Путин обсудят "весь спектр насущных вопросов", поскольку США стремятся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях с Россией.
  • В конце мая в Белом доме сообщили, что введут санкции против 9 белорусских госкомпаний, а также готовят адресные санкции против ключевых фигур режима в Минске.

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Темы: ПутинБайденБеларусьСШАРосcия


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