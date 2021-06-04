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Кулеба о ТКГ: Лукашенко не оправдал доверия, есть разные альтернативы Минску

Пятница, 4 июня 2021, 13:53
Кулеба о ТКГ: Лукашенко не оправдал доверия, есть разные альтернативы Минску

У Киева есть различные предложения по замене Минска как площадки для переговоров Трехсторонней контактной группы, но новое место должны поддержать Россия и ОБСЕ.

Источник: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Сніданок з 1+1" 4 июня

Прямая речь: "Я не вижу сейчас вообще никаких условий для того, чтобы переговоры в Минске возобновились. Но мы понимаем, что Россия будет играть на этой истории. Поскольку России в принципе выгодно все, что тормозит мирный процесс и блокирует переговоры, то, безусловно, историю с невозможностью для Украины или ОБСЕ приехать в Минск они будут использовать для торможения переговорного процесса,

Есть разные варианты, есть разные предложения, но надо понимать, что этот вариант должен подойти для трех сторон: и Украина, и ОБСЕ, и Российская Федерация должны на него согласиться".

Детали: Кулеба отметил, что "Минский формат – это просто бренд".

По его словам, Александру Лукашенко дали возможность приобщиться к этому процессу и показать свой вес, но он "не оправдал доверия, дискредитировал себя".

"Поэтому я не вижу, как это может дальше работать. Но бренд (трехсторонний формат – ред.) останется", – сказал глава МИД.

Этому предшествовало: Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук 27 мая заявил, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров по разрешению ситуации на Донбассе из-за действий режима Александра Лукашенко.

Предыстория: 

  • 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
  • Вечером 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных.
  • Кабинет министров Украины решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 26 мая и запретил полеты над белорусской территорией. Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила все рейсы в Украину до 25 августа, деньги за билеты обещали вернуть.

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Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТКГКулеба ДмитрийБеларусьЛукашенко
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