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Протасевича заставили свидетельствовать пытками – Тихановська

Пятница, 4 июня 2021, 14:41
Протасевича заставили свидетельствовать пытками – Тихановська
Скриншот из видео АТН

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановська заявляет, что соучредитель белорусского оппозиционного телеграмм-канала Nexta Роман Протасевич дал интервью телеканалу ОНТ под давлением и пытками.

Источник: Укринформ со ссылкой на заявление Тихановськой на совместной с мэром польской столицы Рафалом Тшасковським пресс-конференции в Варшаве

Прямая речь: "В течение последних месяцев мы имели несколько таких видеозаписей, на которых люди жалеют о своем участии в акциях протеста. Но мы должны понимать, в каких условиях находятся эти люди: к ним применяются пытки и насилие. Поэтому мы не должны верить высказываниям, в частности Романа Протасевича, поскольку понимаем, каким образом их принудили к таким свидетельствам".

Детали: По словам Тихановськой, решение стран ЕС закрыть воздушное пространство для белорусских самолетов и не летать в Беларусь – понятное, потому что так они защищают своих граждан. Но с другой стороны это усложняет белорусам выезд из страны, чтобы избежать политических репрессий.

Она призвала белорусские власти открыть хотя бы наземные пункты пропуска, чтобы люди могли выезжать из страны.

Что было раньше: 24 мая, на второй день после скандального снятия Романа Протасевича с самолета, в сети показали видео его "показаний" об организации массовых беспорядков в Минске, а 3 июня белорусский государственный телеканал ОНТ показал "интервью", в котором Роман "признал вину" и выразил уважение к Александру Лукашенко. Отец Протасевича допускает, что его "напичкали" психотропами ради "признаний".

Предыстория:

  • 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился  бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
  • Адвоката к Протасевичу допустили только 27 мая.
  • В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.
  • 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных.
  • Агентство ЕС по воздушному движению рекомендовало облетать Беларусь через Балтию.

Темы: БеларусьпыткиСМИ
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