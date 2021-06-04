МОЗ сообщил, сколько вакцин против COVID-19 пришлось утилизировать

В Министерстве здравоохранения сообщили, что по состоянию на 30 мая утилизировали 742 дозы вакцины против COVID-19.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: В ведомстве сообщили, 742 дозы разбили или повредили, сюда входят также дозы, не подлежащие использованию.

Распределение по видам:

Covishield (AstraZeneca индийского производства) - 654 доз, из них только Ивано-Франковская область потеряла 533 дозы;

Coronavac (Sinovac Biotech) - 11 доз, из них Сумская область - 6 доз, Хмельницкая - 4 дозы, Николаевская область - 1 доза;

Comirnaty (вакцина Pfizer и BioNTech) - 12 доз, все потеряно в Киеве;

AstraZeneca - 65 доз, из них 40 доз в Запорожской области, 11 в Ивано-Франковской, десять в Житомирской области и одна в Днепропетровской.

В то же время, в министерстве не смогли ответить сколько средств потеряли из-за неиспользования этих доз, так как "информация о стоимости и сумме потраченных средств на приобретение вакцины является конфиденциальной".

В Минздраве отметили, что "прогнозируемый показатель потерь для 2-6-дозных жидких вакцин составляет до 10%, для 10-20-дозных жидких вакцин - до 25%".

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