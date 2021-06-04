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Вакцинация через "Дію": власти Киева увеличили количество прививочных бригад

Пятница, 4 июня 2021, 15:16
Вакцинация через Дію: власти Киева увеличили количество прививочных бригад
Громадське радіо

В эти выходные 24 прививочные бригады будут делать прививки в столичном Центре вакцинации против COVID-19.

Источник: первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.в Facebook

Прямая речь: "Мы учли опыт проведения вакцинации в минувшие выходные. Мы разделили потоки людей, которые придут на прививку.. Подчеркиваю, обязательное условие для вакцинации - регистрация в приложении "Дія".

Кроме того, мы увеличили количество прививочных бригад с 16 до 24. Часть бригад будет вакцинировать тех, у кого есть приглашение. А часть - тех, кто зарегистрирован в "Дії", но приглашения не получил".

Детали: Поворозник напомнил, что желающим вакцинироваться необходимо иметь при себе паспорт, идентификационный код, мобильный телефон для подтверждения регистрации в приложении "Дія" и желательно - копию декларации с врачом, если она подписана.

Вход в Центр вакцинации 5 и 6 июня будет открыт с 10:00 до 17:30.

Что предшествовало: Для уменьшения скоплений и очередей было решено разделить потоки людей на две очереди:

В одной будут люди из списка ожидания, которых предварительно будут приглашать на время прививки через телефонный звонок или сообщение.

В другой - все желающие сделать прививку из списка ожидания вакцинации, которым еще не поступило приглашение.

Знать больше: Кто и в каких центрах вакцинации может получить прививку в ближайшие выходные - Минздрав

Украинская правда
Темы: вакцинацияКиев
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