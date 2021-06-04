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В Киеве ограничат движение из-за велодня

Пятница, 4 июня 2021, 15:23
Фото со страницы Велодня в Facebook

5 июня в столице ограничат движение на ряде улиц в связи с проведением Всеукраинского велодня.

Источник: сайт КГГА

Дословно: "Заезд состоится по маршруту: Софийская площадь – ул. Владимирская – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Крещатик – Владимирский спуск – Почтовая площадь – ул. Набережно-Крещатицкая – Гаванский мост – ул. Набережно-Рыбальская – Северный мост – ул. Трухановская – парк "Муромец". По маршруту мероприятия предусмотрено временное ограничение движения транспорта".

Детали: В связи с этим с 9:30 ориентировочно до 13:30 движение троллейбусов и автобусов будет организовано:

  • троллейбусы маршрута № 6 – от Минского массива ст. м. "Лукьяновская";
  • троллейбусы маршрутов №№ 16, 18 – соответственно от ул. Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;
  • троллейбусы маршрутов №№ 29, 31, 47 – от ст. м. "Дарница" до ул. Милославской;
  • троллейбусы маршрута № 30 – от ул. Кадетский гай до ст. м. "Почайна";
  • автобусы маршрутов №№ 24, 62 – от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне и Ботанического сада до стадиона "Динамо" им. В. Лобановского;
  • автобусы маршрута № 114 – от ул. Милославской до ул. Набережно-Крещатицкой по действующему маршруту, далее – ул. Почайнинская – ул. Ильинская – ул. Волошская – ул. Григория Сковороды - ул. Межигорская – ул. Новоконстантиновская – ул. Степана Бандеры – Северный мост, далее – по действующим маршрутам.

Движение автобусов в режиме маршрутного такси:

  • № 429 – от ул. Тулузы до бульвара Т. Шевченко (до ул. Пушкинской),
  • № 433 – от ул. Леся Курбаса до бульвара Т. Шевченко (до ул. Пушкинской). 
     

Кроме того, вечером 5 июня ограничат движение на Владимирской улице и Владимирском спуске из-за концерта "Звезды мировой оперы".

Украинская правда
Темы: Киевдорогитранспорт


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