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Полицейского, который издевался над юношами, уличили в новых пытках

Пятница, 4 июня 2021, 15:53

Патрульному полицейскому, который издевался над двумя юношами на Житомирщине, сообщили о подозрении в новых пытках.

Источник: Офис генпрокурора, комментарий заместителя директора департамента коммуникаций МВД Ярослава Тракало

Детали: Патрульному полицейскому одного из отделов Нацполиции в Житомирской области сообщили о новом подозрение по факту пыток (ч.2 ст.127 УК).

В частности, в ходе расследования по факту пыток двух человек на Житомирщине правоохранители установили причастность полицейского к другим фактам пыток.

Так, в ходе общения в отделении полиции с юношей, который заявил о совершении кражи и спорил с полицейским, полицейский нанес ему удары в голову и туловище, пытаясь наказать за "плохое поведение" и запугать.

Тракало уточнил УП, что указанного полицейского после проведения служебного расследования уволили из рядов полиции.

Предыстория:

  • В январе 2021 года между населенными пунктами одного из районов Житомирской области группа лиц, требуя у двух юношей признать причастность к похищению автомобиля, избили пострадавших руками и ногами в различные части тела, заставляли их стоять на коленях.
  • К таким действиям присоединился патрульный, который прибыл на место происшествия, но вместо помощи пострадавшим, полицейский достал пистолет, перезарядил его и приставил к голове одного из пострадавших и спустил крючок пистолета, требуя предоставить сведения об угоне автомобиля.

Украинская правда
Темы: полицияЖитомирская область


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