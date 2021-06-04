Полицейского, который издевался над юношами, уличили в новых пытках

Патрульному полицейскому, который издевался над двумя юношами на Житомирщине, сообщили о подозрении в новых пытках.

Источник: Офис генпрокурора, комментарий заместителя директора департамента коммуникаций МВД Ярослава Тракало

Детали: Патрульному полицейскому одного из отделов Нацполиции в Житомирской области сообщили о новом подозрение по факту пыток (ч.2 ст.127 УК).

В частности, в ходе расследования по факту пыток двух человек на Житомирщине правоохранители установили причастность полицейского к другим фактам пыток.

Так, в ходе общения в отделении полиции с юношей, который заявил о совершении кражи и спорил с полицейским, полицейский нанес ему удары в голову и туловище, пытаясь наказать за "плохое поведение" и запугать.

Тракало уточнил УП, что указанного полицейского после проведения служебного расследования уволили из рядов полиции.

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