Полицейского, который издевался над юношами, уличили в новых пытках
Патрульному полицейскому, который издевался над двумя юношами на Житомирщине, сообщили о подозрении в новых пытках.
Источник: Офис генпрокурора, комментарий заместителя директора департамента коммуникаций МВД Ярослава Тракало
Детали: Патрульному полицейскому одного из отделов Нацполиции в Житомирской области сообщили о новом подозрение по факту пыток (ч.2 ст.127 УК).
В частности, в ходе расследования по факту пыток двух человек на Житомирщине правоохранители установили причастность полицейского к другим фактам пыток.
Так, в ходе общения в отделении полиции с юношей, который заявил о совершении кражи и спорил с полицейским, полицейский нанес ему удары в голову и туловище, пытаясь наказать за "плохое поведение" и запугать.
Тракало уточнил УП, что указанного полицейского после проведения служебного расследования уволили из рядов полиции.
Предыстория:
- В январе 2021 года между населенными пунктами одного из районов Житомирской области группа лиц, требуя у двух юношей признать причастность к похищению автомобиля, избили пострадавших руками и ногами в различные части тела, заставляли их стоять на коленях.
- К таким действиям присоединился патрульный, который прибыл на место происшествия, но вместо помощи пострадавшим, полицейский достал пистолет, перезарядил его и приставил к голове одного из пострадавших и спустил крючок пистолета, требуя предоставить сведения об угоне автомобиля.