В Харькове эвакуируют 14 больниц: сообщили о минировании
Пятница, 4 июня 2021, 16:36
В Харькове эвакуируют персонал и пациентов 14 больниц в связи с сообщением о заминировании.
Источник: полиция Харьковской области в Telegram
Дословно: "Полиция проверяет информацию о минировании 14 объектов в Харькове".
Детали: Сообщение о взрывчатке в медицинских учреждениях города поступило утром на электронную почту одного из подразделений полиции.
Сейчас на местах происшествий работают взрывотехники и следственно-оперативные группы.
Правоохранители обследуют здания и эвакуируют персонал и пациентов.
Украинская правда