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В Харькове эвакуируют 14 больниц: сообщили о минировании

Пятница, 4 июня 2021, 16:36
В Харькове эвакуируют 14 больниц: сообщили о минировании
Фото полиции

В Харькове эвакуируют персонал и пациентов 14 больниц в связи с сообщением о заминировании.

Источник: полиция Харьковской области в Telegram

Дословно: "Полиция проверяет информацию о минировании 14 объектов в Харькове".

Детали: Сообщение о взрывчатке в медицинских учреждениях города поступило утром на электронную почту одного из подразделений полиции.

Сейчас на местах происшествий работают взрывотехники и следственно-оперативные группы.

Правоохранители обследуют здания и эвакуируют персонал и пациентов.

Украинская правда
Темы: Харьковполиция
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