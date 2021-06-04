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СБУ задержала россиянина, которого разыскивал Интерпол за тяжкие преступления

Пятница, 4 июня 2021, 16:36
СБУ задержала россиянина, которого разыскивал Интерпол за тяжкие преступления

Контрразведчики СБУ разоблачили гражданина РФ, который находился в международном розыске с декабря и по данным Интерпола подозревается в совершении тяжких преступлений в составе организованной преступной группировки.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: указывается, что задержанный уже привлекался к уголовной ответственности в Украине за совершение тяжких преступлений.

Суд избрал уголовнику мера пресечения в виде ареста. Ожидается поступление материалов по его экстрадиции для привлечения к уголовной ответственности.

Украинская правда

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Темы: СБУИнтерполРосcия
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