СБУ задержала россиянина, которого разыскивал Интерпол за тяжкие преступления
Пятница, 4 июня 2021, 16:36
Контрразведчики СБУ разоблачили гражданина РФ, который находился в международном розыске с декабря и по данным Интерпола подозревается в совершении тяжких преступлений в составе организованной преступной группировки.
Источник: пресс-служба СБУ
Детали: указывается, что задержанный уже привлекался к уголовной ответственности в Украине за совершение тяжких преступлений.
Суд избрал уголовнику мера пресечения в виде ареста. Ожидается поступление материалов по его экстрадиции для привлечения к уголовной ответственности.
Украинская правда