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Украина отвергла предложение Ирана о $150 тыс. компенсации семьям жертв катастрофы МАУ

Пятница, 4 июня 2021, 17:19

На переговорах в Киеве, которые состоялись на днях, иранская делегация сообщила о готовности к выплате компенсаций украинским семьям погибших в катастрофе МАУ в размере 150 000 долларов за каждого погибшего, однако Украина отвергла это предложение.

Об этом в комментарии "Европейской правде" рассказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Николенко отметил, что вопрос выплаты компенсаций является важным элементом процесса обеспечения справедливости в отношении жертв трагедии украинского самолета рейса PS752 и их родственников.

Однако, по его словам, определению объема компенсаций должно предшествовать установление всех обстоятельств сбития Ираном самолета и привлечения виновных к ответственности.

"Только после этого можно говорить о размере денежных выплат. Конкретная сумма компенсаций должна стать результатом договоренности правительств всех государств, граждане которых погибли в авиакатастрофе, а не односторонним решением", - сказал Николенко.

Он добавил, что Украина ожидает от Ирана добросовестного выполнения договоренностей, достигнутых в рамках третьего раунда консультаций 2-3 июня в Киеве, а также предыдущих двух раундов.

Напомним, 2-3 июня в Киеве проходил третий раунд переговоров по делу катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого под Тегераном в январе 2020 года.

Канада, Швеция, Украина и Великобритания 3 июня направили сообщение о претензиях к Ирану в связи со сбитием самолета МАУ и выдвинули ряд требований.

Читайте также: Год после сбития PS752 в Иране: почему мы уверены, что справедливость неизбежна.

Темы: катастрофа МАУ в ИранеУкраинаИран


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