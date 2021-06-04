Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина отвергла предложение Ирана о $150 тыс. компенсации семьям жертв катастрофы МАУ

Пятница, 4 июня 2021, 17:19
Украина отвергла предложение Ирана о $150 тыс. компенсации семьям жертв катастрофы МАУ

На переговорах в Киеве, которые состоялись на днях, иранская делегация сообщила о готовности к выплате компенсаций украинским семьям погибших в катастрофе МАУ в размере 150 000 долларов за каждого погибшего, однако Украина отвергла это предложение.

Об этом в комментарии "Европейской правде" рассказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Николенко отметил, что вопрос выплаты компенсаций является важным элементом процесса обеспечения справедливости в отношении жертв трагедии украинского самолета рейса PS752 и их родственников.

Однако, по его словам, определению объема компенсаций должно предшествовать установление всех обстоятельств сбития Ираном самолета и привлечения виновных к ответственности.

"Только после этого можно говорить о размере денежных выплат. Конкретная сумма компенсаций должна стать результатом договоренности правительств всех государств, граждане которых погибли в авиакатастрофе, а не односторонним решением", - сказал Николенко.

Он добавил, что Украина ожидает от Ирана добросовестного выполнения договоренностей, достигнутых в рамках третьего раунда консультаций 2-3 июня в Киеве, а также предыдущих двух раундов.

Напомним, 2-3 июня в Киеве проходил третий раунд переговоров по делу катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого под Тегераном в январе 2020 года.

Канада, Швеция, Украина и Великобритания 3 июня направили сообщение о претензиях к Ирану в связи со сбитием самолета МАУ и выдвинули ряд требований.

Читайте также: Год после сбития PS752 в Иране: почему мы уверены, что справедливость неизбежна.

"Украинская правда" в Threads

Темы: катастрофа МАУ в ИранеУкраинаИран
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
катастрофа МАУ в Иране
Катастрофа МАУ: пострадавшие государства подают иск против Ирана в суд ООН
Иран приговорил 10 военных к заключению за сбитый самолет МАУ в 2020 году
Катастрофа МАУ: пострадавшие государства требуют согласия Ирана на арбитраж
Последние новости
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
Все новости...
Реклама: