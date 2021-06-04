В "Киевтеплоэнерго" снова пришли прокуроры и налоговики
Работники Печерской окружной прокуратуры вместе с налоговой милицией пришли в КП "Киевтеплоэнерго", чтобы получить документы, подтверждающие взаимоотношения с отдельными контрагентами предприятия.
Источник: сайт Киевской администрации
Дословно: "КП "Киевтеплоэнерго" в полном объеме предоставило правоохранителям необходимую документацию".
Детали: В КГГА добавили, что уголовное производство не касается непосредственно деятельности КП "Киевтеплоэнерго", предприятие предоставляет необходимые материалы и сотрудничает со следствием.
Там также пояснили, что документы, которые интересуют правоохранителей, касаются деятельности должностных лиц подрядных и субподрядных организаций – налоговой истории, учета и хозяйственной деятельности контрагентов.
Предыстория:
- С 11 мая столичные прокуроры заявили, что совместно с Государственной фискальной службой, Нацполицией и СБУ проводят масштабную работу по разоблачению коррупционных схем завладения средствами столичного и государственного бюджетов.
- 12 мая в офисе КП "Спецжитлофонд" и в помещениях подрядных организаций проходили обыски.
- По состоянию на 13 мая на территории города Киева в служебных помещениях коммунальных предприятий, департаментов КГГА, в офисах подрядных структур, а также по месту жительства фигурантов уголовных производств проведено более 60 обысков. По результатам проведенных следственных действий вручено уведомление о подозрении 11 лицам.
- 21 мая прокуратура совместно с фискальной службой провела обыски в служебных помещениях КП "Киевтеплоэнерго" и в офисных помещениях подрядных предприятий.
- Мэр Киева Виталий Кличко считает массовые обыски на коммунальных предприятиях столицы спецоперацией против него лично.