В "Киевтеплоэнерго" снова пришли прокуроры и налоговики

Работники Печерской окружной прокуратуры вместе с налоговой милицией пришли в КП "Киевтеплоэнерго", чтобы получить документы, подтверждающие взаимоотношения с отдельными контрагентами предприятия.

Источник: сайт Киевской администрации

Дословно: "КП "Киевтеплоэнерго" в полном объеме предоставило правоохранителям необходимую документацию".

Детали: В КГГА добавили, что уголовное производство не касается непосредственно деятельности КП "Киевтеплоэнерго", предприятие предоставляет необходимые материалы и сотрудничает со следствием.

Там также пояснили, что документы, которые интересуют правоохранителей, касаются деятельности должностных лиц подрядных и субподрядных организаций – налоговой истории, учета и хозяйственной деятельности контрагентов.

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