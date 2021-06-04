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Путин о Протасевиче: Пускай себе борется с режимом Лукашенко

Пятница, 4 июня 2021, 18:15
Путин о Протасевиче: Пускай себе борется с режимом Лукашенко

Президент России Владимир Путин утверждает, что не знает, кто Роман Протасевич, которого захватили в Минске после принудительной посадки самолета.

Источник: TYT.BY, "Интерфакс-Россия"

Прямая речь: "Вы нас затюкали этими вопросами. Форум экономический. Какой-то Роман Протасевич! Я знать его не знаю. И знать не хочу. Пускай он там делает, что хочет — борется с режимом Лукашенко".

Детали: Он также сказал, что не хочет углубляться в ситуацию с посадкой самолета Ryanair в Минске. Кроме того, Путин возразил что к этой ситуации причастны российские спецслужбы.

Глава Кремля отказался отвечать на вопрос, посадил бы самолет принудительно, если бы на борту находился человек, которого Москва разыскивает.

Что предшествовало: 24 мая, на второй день после скандального снятия Романа Протасевича с самолета, в сети показали видео его "показаний" об организации массовых беспорядков в Минске, а 3 июня белорусский государственный телеканал ОНТ показал "интервью", в котором Роман "признал вину" и выразил уважение к Александру Лукашенко. Отец Протасевича допускает, что его "напичкали" психотропами ради "признаний".

Предыстория:

  • 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился  бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
  • В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.
  • 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных.
  • Агентство ЕС по воздушному движению рекомендовало облетать Беларусь через Балтию.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьПутин
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