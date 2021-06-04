Путин о Протасевиче: Пускай себе борется с режимом Лукашенко
Президент России Владимир Путин утверждает, что не знает, кто Роман Протасевич, которого захватили в Минске после принудительной посадки самолета.
Источник: TYT.BY, "Интерфакс-Россия"
Прямая речь: "Вы нас затюкали этими вопросами. Форум экономический. Какой-то Роман Протасевич! Я знать его не знаю. И знать не хочу. Пускай он там делает, что хочет — борется с режимом Лукашенко".
Детали: Он также сказал, что не хочет углубляться в ситуацию с посадкой самолета Ryanair в Минске. Кроме того, Путин возразил что к этой ситуации причастны российские спецслужбы.
Глава Кремля отказался отвечать на вопрос, посадил бы самолет принудительно, если бы на борту находился человек, которого Москва разыскивает.
Что предшествовало: 24 мая, на второй день после скандального снятия Романа Протасевича с самолета, в сети показали видео его "показаний" об организации массовых беспорядков в Минске, а 3 июня белорусский государственный телеканал ОНТ показал "интервью", в котором Роман "признал вину" и выразил уважение к Александру Лукашенко. Отец Протасевича допускает, что его "напичкали" психотропами ради "признаний".
Предыстория:
- 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
- В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.
- 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных.
- Агентство ЕС по воздушному движению рекомендовало облетать Беларусь через Балтию.