Путин о Протасевиче: Пускай себе борется с режимом Лукашенко

Президент России Владимир Путин утверждает, что не знает, кто Роман Протасевич, которого захватили в Минске после принудительной посадки самолета.

Источник: TYT.BY, "Интерфакс-Россия"

Прямая речь: "Вы нас затюкали этими вопросами. Форум экономический. Какой-то Роман Протасевич! Я знать его не знаю. И знать не хочу. Пускай он там делает, что хочет — борется с режимом Лукашенко".

Детали: Он также сказал, что не хочет углубляться в ситуацию с посадкой самолета Ryanair в Минске. Кроме того, Путин возразил что к этой ситуации причастны российские спецслужбы.

Глава Кремля отказался отвечать на вопрос, посадил бы самолет принудительно, если бы на борту находился человек, которого Москва разыскивает.

Что предшествовало: 24 мая, на второй день после скандального снятия Романа Протасевича с самолета, в сети показали видео его "показаний" об организации массовых беспорядков в Минске, а 3 июня белорусский государственный телеканал ОНТ показал "интервью", в котором Роман "признал вину" и выразил уважение к Александру Лукашенко. Отец Протасевича допускает, что его "напичкали" психотропами ради "признаний".

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