Не убедил в добропорядочности: глава комитета ВРУ вылетел из конкурса на руководителя САП

Нардеп от фракции "Слуга народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Андрей Костин провалил конкурс на руководителя Специализированного антикоррупционной прокуратуры по критерию добропорядочности.

Источник: глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин в Telegram

Детали: Указывается, что за добропорядочность Костина не проголосовал ни один международный эксперт и члены комиссии Роман Куйбида и Вячеслав Навроцкий.

В то же время, признали добропорядочным уже кандидата на главу САП только те члены комиссии, которых делегировала Верховная Рада. Речь идет об Андрее Гуджале, Екатерину Коваль, Богдане Романюке, Евгению Соболе и Елене Бусол.

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