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Не убедил в добропорядочности: глава комитета ВРУ вылетел из конкурса на руководителя САП

Пятница, 4 июня 2021, 19:02
Не убедил в добропорядочности: глава комитета ВРУ вылетел из конкурса на руководителя САП
Фото: "Слуга народа"

Нардеп от фракции "Слуга народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Андрей Костин провалил конкурс на руководителя Специализированного антикоррупционной прокуратуры по критерию добропорядочности.

Источник: глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин в Telegram

Детали: Указывается, что за добропорядочность Костина не проголосовал ни один международный эксперт и члены комиссии Роман Куйбида и Вячеслав Навроцкий.

В то же время, признали добропорядочным уже кандидата на главу САП только те члены комиссии, которых делегировала Верховная Рада. Речь идет об Андрее Гуджале, Екатерину Коваль, Богдане Романюке, Евгению Соболе и Елене Бусол.

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Предыстория:

  • Назар Холодницкий в августе прошлого года написал заявление об увольнении. С тех пор исполнять обязанности руководителя САП стал Максим Грищук, который тоже участвует в конкурсе.

Украинская правда

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Темы: Антикоррупционная прокуратураСлуга народа
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