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Президент похвастался результатами введения санкций

Пятница, 4 июня 2021, 20:53

Президент Владимир Зеленский говорит, что после санкций удалось достичь "нулевого влияния воров в законе", а также начать выселение ряда жителей "сельской местности" Конча-Заспы и Пущи-Водицы.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "За три недели шести ворам в законе объявлено подозрение. Двенадцать выдворены за пределы Украины. Другие находятся под стражей и изолированные от внешнего мира. То есть удалось достичь практически нулевого влияния воров в законе на криминогенную ситуацию в Украине. Кроме того, после санкций СНБО прекратили преступное влияние 111 этнических криминальных авторитетов. Треть выдворены из Украины. Другие ожидают завершения процедуры выдворения или находятся под следствием. В остальных – отменены документы на проживание в Украине. И это тот случай, когда я совсем не расстроен тем фактом, что кто-то эмигрирует из Украины навсегда".

Детали: Президент говорит, что на СНБО обсудили "проблемные вопросы граждан, проживающих в сельской местности". Речь идет о Конча-Заспе и Пуще-Водице, "где самой большой проблемой является использование объектов государственной собственности непонятными лицами по непонятным оснований". В то же время, после решения президента об аудите оттуда уже выселяют первых двадцать человек.

"Хочу подчеркнуть – эти двадцать человек "на выход" являются первыми и далеко не последним", – сказал он.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийСНБО


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