Сербия и Аргентина начали производство вакцины "Спутник V" – Reuters

Аргентина и Сербия дали официальный старт промышленному производству российской вакцины "Спутник V" от коронавируса.

Источник: Reuters со ссылкой на российский государственный телеканал "Россия 24"

Детали: В эфире телеканала показали, как президент России Владимир Путин наблюдал за началом производства вакцин в обеих странах с помощью видеосвязи.

Российская вакцина, произведенная в Аргентине и Сербии, сначала будет использоваться для внутренних нужд.

А потом, как сообщает Российский фонд прямых инвестиций, который занимается продажей вакцины, "Спутник V" будут экспортировать.

Предыстория:

Сербия инвестирувала столько, сколько необходимо, чтобы запустить отечественное производство российской вакцины "Спутник V" до конца года.

Напомним: Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведет переговоры с Венгрией о производстве в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V".