Сербия и Аргентина начали производство вакцины "Спутник V" – Reuters
Суббота, 5 июня 2021, 03:27
Аргентина и Сербия дали официальный старт промышленному производству российской вакцины "Спутник V" от коронавируса.
Источник: Reuters со ссылкой на российский государственный телеканал "Россия 24"
Детали: В эфире телеканала показали, как президент России Владимир Путин наблюдал за началом производства вакцин в обеих странах с помощью видеосвязи.
Российская вакцина, произведенная в Аргентине и Сербии, сначала будет использоваться для внутренних нужд.
А потом, как сообщает Российский фонд прямых инвестиций, который занимается продажей вакцины, "Спутник V" будут экспортировать.
Предыстория:
- Сербия инвестирувала столько, сколько необходимо, чтобы запустить отечественное производство российской вакцины "Спутник V" до конца года.
Напомним: Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведет переговоры с Венгрией о производстве в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V".