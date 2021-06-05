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США предоставят Афганистану $ 266 миллионов гуманитарной помощи

Суббота, 5 июня 2021, 05:46

Соединенные Штаты заявили, что предоставят Афганистана более 266 миллионов долларов гуманитарной помощи.

Источник: заместитель спикера Госдепартамента США Джалин Портер, цитирует Укринформ

Прямая речь: "В рамках неизменной поддержке США народа Афганистана госсекретарь Энтони Блинкен объявил, что Соединенные Штаты оказывают более 266 000 000 долларов новой гуманитарной помощи, в результате чего общий объем гуманитарной помощи США Афганистану с 2002 года составляет почти 3,9м млрд долларов".

Детали: Портер уточнила, что речь идет именно о новом финансирования, которое охватывает 157,5 млн долларов от USAID, и 109 млн от Государственного департамента. Общая гуманитарная помощь Афганистану, начиная с 2020 года, составит более 543 млн долларов.

По ее словам, в течение многих лет Соединенные Штаты уделяли первоочередное внимание поддержке афганских репатриантов, беженцев, перемещенных лиц и других уязвимых групп населения.

Эта помощь, добавила она, направлена на обеспечение жилья, средств к существованию, медицинского обслуживания, продовольствия, водоснабжение, средств санитарии и гигиены.

Поскольку США выводят войска из Афганистана, сказала Портер, Вашингтон будет продолжать поддерживать построение мирного и стабильного будущего афганского народа, "к которому он стремится и которого заслуживает", используя полный набор дипломатических и экономических инструментов.

Она также напомнила, что США призывают талибов и лидеров Афганистана к политическому урегулированию конфликта путем переговоров и постоянного и всеобъемлющего прекращения огня, чтобы положить конец более чем 40-летнему противостоянию и создать условия, которые дадут беженцам возможность безопасно вернуться в свои дома.

Темы: СШААфганистан


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