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Колумбия за сутки достигла максимума по распространению коронавируса

Суббота, 5 июня 2021, 06:27

За минувшие сутки в мире диагностировали более 416 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии, Аргентине. Украина занимает 30 место в мире, 8 в Европе.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Индии зафиксировали более 121 000 новых заражений, в Бразилии - более 38 000, а в Аргентине - почти 31 000 случаев.

Кроме того, 30 000 больных зарегистрировали в Колумбии, что является максимумом с начала пандемии. Далее по количеству больных в рейтинге находятся США и Иран.

Украина среди стран мира занимает 30 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 8 позицию.

 

В мире умерли за сутки 10 000 человек, у которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 156 061 135 человек. Сейчас насчитывается более 13 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 3 727 508 смертей от COVID-19.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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