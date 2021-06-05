Турция заявила об обнаружении нового крупного месторождения газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о новом месторождение природного газа в Черном море, объем которого составляет 135 млрд кубических метров.

Источник: DW

Детали: Эрдоган в пятницу, 4 июня, заявил об обнаружении еще одного крупного месторождения природного газа в Черном море.

По словам Эрдогана, разведочное бурение показало, что объем залежей газа составляет 135 млрд кубических метров.

Буровые работы проводились в районе газового месторождения "Сакарья", где в 2020 году уже были найдены залежи газа в объеме до 405 млрд кубических метров.

Тогда Эрдоган объявил месторождение крупнейшим в истории страны и пообещал, что его эксплуатация начнется уже в 2023 году.

Напомним: Первое турецкое нефтегазовое буровое судно Fatih в июле 2020 года приступило к буровым работам в Черном море на перспективном участке Tuna-1.