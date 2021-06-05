Оккупанты на Донбассе дважды открывали огонь из минометов

За сутки 4 июня в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня.

Источник: Утренняя сводка штаба ООС

Детали: Недалеко от населенных пунктов Пески и Новгородское враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.

По состоянию на 7:00 утра 5 июня нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.