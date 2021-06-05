Оккупанты на Донбассе дважды открывали огонь из минометов
Суббота, 5 июня 2021, 07:38
За сутки 4 июня в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня.
Источник: Утренняя сводка штаба ООС
Детали: Недалеко от населенных пунктов Пески и Новгородское враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.
По состоянию на 7:00 утра 5 июня нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Боевых потерь среди украинских защитников нет.
Украинская правда