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Оккупанты на Донбассе дважды открывали огонь из минометов

Суббота, 5 июня 2021, 07:38

За сутки 4 июня в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня.

Источник: Утренняя сводка штаба ООС

Детали: Недалеко от населенных пунктов Пески и Новгородское враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.

По состоянию на 7:00 утра 5 июня нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСОбъединенные силы на Донбассевойна


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