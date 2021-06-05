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Больше всего прививок за сутки сделали в Киеве, меньше – в Кировоградской области

Суббота, 5 июня 2021, 09:27
Больше всего прививок за сутки сделали в Киеве, меньше – в Кировоградской области

За сутки 4 июня в Украине против коронавируса привито 57 440 человек, что на 6 600 прививок больше, чем за предыдущие сутки.

Источник: данные Минздрава

Детали: Первой дозой 4 июня было вакцинировано 53 710 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 3 730 человек.

Наибольшее количество прививок за сутки было проведено в г. Киеве – 8 285 прививок, а за весь период прививочной кампании – также в Киеве – 144 899 прививок.

Меньше всего прививок 4 июня сделали в Кировоградской области – 163.

Вакцинацию проводили силами 502 мобильных бригад по иммунизации и 514 пунктов прививок.

С начала прививочной кампании привито 1 177 373 человека, из них получили 1 дозу – 1 177 371 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 145 792 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 323 163 прививки.

Читайте также: Три месяца прививок позади. Становится ли Украина ближе к коллективному иммунитету к коронавирусу?

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда

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Темы: вакцинация
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