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Запрет для авиакомпаний Беларуси летать в воздушном пространстве ЕС вступил в силу

Суббота, 5 июня 2021, 10:16

Решение Совета Евросоюза о запрете на использование белорусскими самолетами воздушного пространства стран ЕС вступило в силу в ночь на субботу.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Решение было опубликовано в Официальном журнале ЕС в пятницу, и как указано, меры начинают действовать на следующий день, то есть в субботу.

Совет ЕС запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство стран ЕС, а также пользоваться аэропортами ЕС.

В документе отмечается, что государства-члены ЕС теперь должны будут отказывать белорусским лайнерам в разрешении на посадку, взлете с их территории или в использовании их воздушного пространства.

Запрет "не распространяется на случаи возникновения необходимости экстренной посадки или экстренного пролета" над территорией ЕС.

Напомним, 3 июня Агентство авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) выдало директиву с запретом летать в воздушном пространстве Беларуси, за исключением чрезвычайных ситуаций.

Как известно, 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту.

В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.

О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите также в видео "Европейской правды".

Темы: ЕСБеларусьавиа


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