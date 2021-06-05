Ближайшие дни будут теплыми, но с дождями и грозами

В воскресенье, 6 июня, в Украине сохранится теплая погода, но ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Во всех областях днем ​​прогнозируют местами кратковременные дожди и грозы.

Ветер северо-западный, в юго-восточной части юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14°, днем ​​19-24°. В Карпатах ночью 5-10°, днем ​​13-18°.

В Киеве в ночь на воскресенье без осадков, днем ​​местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 12-14°, днем ​​21-23°.

В понедельник, 7 июня, в Украине ночью без существенных осадков, днем ​​кратковременные дожди, грозы.

Ветер северо-западный, в юго-восточной части юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем ​​20-25°.

В Киеве ночью без существенных осадков, днем ​​кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5-8 м/с. Температура ночью 13-15°, днем ​​22-24°.