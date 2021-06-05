Ближайшие дни будут теплыми, но с дождями и грозами
В воскресенье, 6 июня, в Украине сохранится теплая погода, но ожидаются кратковременные дожди и грозы.
Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр
Детали: Во всех областях днем прогнозируют местами кратковременные дожди и грозы.
Ветер северо-западный, в юго-восточной части юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 9-14°, днем 19-24°. В Карпатах ночью 5-10°, днем 13-18°.
В Киеве в ночь на воскресенье без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°.
В понедельник, 7 июня, в Украине ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, грозы.
Ветер северо-западный, в юго-восточной части юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.
В Киеве ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5-8 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 22-24°.