Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ближайшие дни будут теплыми, но с дождями и грозами

Суббота, 5 июня 2021, 12:28

В воскресенье, 6 июня, в Украине сохранится теплая погода, но ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

 

Детали: Во всех областях днем ​​прогнозируют местами кратковременные дожди и грозы.

Ветер северо-западный, в юго-восточной части юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14°, днем ​​19-24°. В Карпатах ночью 5-10°, днем ​​13-18°.

В Киеве в ночь на воскресенье без осадков, днем ​​местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 12-14°, днем ​​21-23°.

В понедельник, 7 июня, в Украине ночью без существенных осадков, днем ​​кратковременные дожди, грозы.

 

Ветер северо-западный, в юго-восточной части юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем ​​20-25°.

В Киеве ночью без существенных осадков, днем ​​кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5-8 м/с. Температура ночью 13-15°, днем ​​22-24°.



powered by lun.ua
Главное сегодня

Вирастюка снова признали победителем на 87 округе

ООН призывает Канаду и Ватикан расследовать смерти 215 детей из школы-интерната

Двое россиян незаконно приплыли в Украину, чтобы отдохнуть в Одессе

"Слуги" считают, что критики законопроекта Зеленского подыгрывают олигархам

Экс-замсекретаря СНБО Кривоноса уволили из рядов ВСУ

Министр юстиции назвал двух людей, попадающих в реестр олигархов

Все новости...
Последние новости
17:14
В G7 решили установить единый налог для корпораций не менее 15%
16:56
Лукашенко заявил Путину, что не приказывал посадить самолет Ryanair в Беларуси
16:42
Турция заявила об открытии нового месторождения газа в Черном море
16:13
В США гражданку Латвии обвинили в причастности к международной хакерской группе
16:09
В Харькове из-за "минирования" из медучреждений эвакуировали 120 человек
15:51
фотоВ Киеве представители ЛГБТ требовали принять законопроект против дискриминации
15:41
МАУ пересмотрит свои планы по восстановлению полетов в Польшу
15:33
Вирастюка снова признали победителем на 87 округе
15:05
С начала года украинский экспорт увеличился более чем на 25%
14:54
ООН призывает Канаду и Ватикан расследовать смерти 215 детей из школы-интерната
Все новости...