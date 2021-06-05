Двое россиян незаконно приплыли в Украину, чтобы отдохнуть в Одессе

Пограничники задержали двух россиян, которые ради отдыха в Одессе переплыли реку Ворскла, через которую проходит российско-украинская граница.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Утром 5 июня в районе населенного пункта Лукашевка пограничный патруль задержал двух граждан РФ.

Мужчины 1980 и 1982 рождения незаконно пересекли границу с территории РФ на территорию Украины, переплыв пограничную реку Ворскла.

Иностранцы с собой имели только водительское удостоверение и рюкзак с личными вещами. Россияне рассказали правоохранителям, что намеревались добраться Одессу, чтобы отдохнуть на Черноморском побережье. Выбрали незаконный путь в связи с действием карантина.

Также пограничники выяснили, что одному из них в 2019 году запрещали въезд в Украину на 3 года за нарушение украинского законодательства.

Сейчас мужчины задержаны для выяснения всех обстоятельств правонарушения. За незаконное пересечение государственной границы Украины им грозит административная ответственность. Их дальнейшую судьбу решит суд.

Кроме этого, обоим граждан РФ будет запрещен въезд в Украину сроком на 10 и 5 лет соответственно.