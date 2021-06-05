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Украинцев из ОРДЛО пустят вакцинироваться без самоизоляции

Суббота, 5 июня 2021, 14:05

Граждане Украины с территории ОРДЛО будут пропускаться для вакцинации от COVID-19 на подконтрольную территорию без самоизоляции.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "Без самоизоляции будут пропускаться граждане Украины, которые готовы осуществить вакцинацию от COVID-19 на территории, где органы государственной власти Украины осуществляют свои полномочия в полном объеме, при условии предъявления приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором.

Также списки граждан, приглашенных пройти вакцинацию, будут поступать и непосредственно в КПВВ".

Детали: Пограничники напомнили, что граждане Украины, которые подлежат самоизоляции во время следования на контролируемую территорию, обязаны установить и активировать мобильное приложение системы "Вдома". В случае невозможности установления мобильного приложения они подлежат обсервации. А иностранцам при пересечении линии разграничения, кроме этого, необходимо иметь и полис страхования.

Что предшествовало: 3-го июня Министерство здравоохранения начало записывать желающих сделать прививку против коронавируса из оккупированного Крыма и временно неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей.

Украинская правда
Темы: вакцинацияОРДЛОПограничная служба


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