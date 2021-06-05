Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Киеве представители ЛГБТ требовали принять законопроект против дискриминации

Суббота, 5 июня 2021, 15:51
Громадське радіо

В Киеве возле здания Офиса президента состоялась акция представителей сообщества ЛГБТ+ с требованием принять законопроект, который усиливает борьбу с дискриминацией в Украине.

Источник: Укринформ

 
Громадське радіо

Детали: В акции приняли участие несколько сотен человек.

Участники требовали принятия законопроекта №5488 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно борьбы с проявлениями дискриминации".

Кроме этого, в ОП требовали от полиции полноценного расследования преступлений, совершенных против представителей ЛГБТ+, и проявлений дискриминации по любому признаку. В частности, участники требовали немедленного расследования нападений на представителей ЛГБТ и участников феминистских событий, активисток и членов соответствующих организаций.

 
Громадське радіо

По словам организаторов акции, полиция квалифицирует такого рода атаки и угрозы как "хулиганство", ведь сейчас в законодательстве Украины нет действенных рычагов влияния на группировки, которые используют нетерпимость к различным группам населения как основной повод для атак мирных собраний, образовательных и культурных мероприятий. Именно поэтому, по их мнению, законопроект №5488 должен быть принят как можно быстрее.

Параллельно под зданием ОП состоялась акция противников законопроекта. В ней приняли участие несколько десятков человек.

 

Мероприятие усиленно охраняли представители полиции и Нацгвардии.

 

Законопроект №5488 был зарегистрирован в Верховной Раде 13 мая. Инициатор – премьер-министр Денис Шмыгаль. Сейчас документ находится на рассмотрении в профильном комитете.

Темы: ЛГБТакции


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоАваков заявил об угрозе терактов в Украине из-за запуска "Северного потока-2"

Кличко пожаловался на угрозы, а с обысками приходят – после совещания в ОП

Вирастюка снова признали победителем на 87 округе

ООН призывает Канаду и Ватикан расследовать смерти 215 детей из школы-интерната

Двое россиян незаконно приплыли в Украину, чтобы отдохнуть в Одессе

"Слуги" считают, что критики законопроекта Зеленского подыгрывают олигархам

Все новости...
ЛГБТ
Главные новости субботы и ночи: Украина в пятерке лидеров Евровидения, Транс-Марш в Киеве
В Киеве прошел Транс-Марш, без попыток нападения не обошлось
Несколько немецких церквей анонсировали трансляцию венчаний гомосексуальных пар
Последние новости
21:53
У Лукашенко подготовили ответ Западу на санкции и хотят компенсации за авиаблокаду
21:20
В РФ приговорили к 8 годам колонии военную из-за якобы госизмены в пользу Украины
20:54
Греция закрыла воздушное пространство для белорусских авиакомпаний
20:28
видеоВ Беларуси задержали двух активистов на границе с Литвой
19:58
видеоАваков заявил об угрозе терактов в Украине из-за запуска "Северного потока-2"
19:45
Хорватия будет пускать привитых "Спутником", но непонятно, всех ли
19:33
Минимум одну новую станцию метро откроют в Киеве до конца года – Кличко
18:58
Бельгія дозволяє ресторанам і барам приймати відвідувачів у приміщеннях
18:55
На Донбассе от начала суток сохраняется "тишина" – ООС
18:22
Исследование: в Европе владельцы электрокаров ездят больше, чем владельцы машин с ДВС
Все новости...