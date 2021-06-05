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В Киеве представители ЛГБТ требовали принять законопроект против дискриминации

Суббота, 5 июня 2021, 15:51
В Киеве представители ЛГБТ требовали принять законопроект против дискриминации
Громадське радіо

В Киеве возле здания Офиса президента состоялась акция представителей сообщества ЛГБТ+ с требованием принять законопроект, который усиливает борьбу с дискриминацией в Украине.

Источник: Укринформ

 
Громадське радіо

Детали: В акции приняли участие несколько сотен человек.

Участники требовали принятия законопроекта №5488 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно борьбы с проявлениями дискриминации".

Кроме этого, в ОП требовали от полиции полноценного расследования преступлений, совершенных против представителей ЛГБТ+, и проявлений дискриминации по любому признаку. В частности, участники требовали немедленного расследования нападений на представителей ЛГБТ и участников феминистских событий, активисток и членов соответствующих организаций.

 
Громадське радіо

По словам организаторов акции, полиция квалифицирует такого рода атаки и угрозы как "хулиганство", ведь сейчас в законодательстве Украины нет действенных рычагов влияния на группировки, которые используют нетерпимость к различным группам населения как основной повод для атак мирных собраний, образовательных и культурных мероприятий. Именно поэтому, по их мнению, законопроект №5488 должен быть принят как можно быстрее.

Параллельно под зданием ОП состоялась акция противников законопроекта. В ней приняли участие несколько десятков человек.

 

Мероприятие усиленно охраняли представители полиции и Нацгвардии.

 

Законопроект №5488 был зарегистрирован в Верховной Раде 13 мая. Инициатор – премьер-министр Денис Шмыгаль. Сейчас документ находится на рассмотрении в профильном комитете.

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Темы: ЛГБТакции
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