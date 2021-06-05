Кличко пожаловался на угрозы, а с обысками приходят – после совещания в ОП

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ему постоянно угрожают смещением с должности, а правоохранители приходят с обысками к коммунальным предприятиям после совещания в Офисе президента.

Источник: интервью "Радио Свобода"

Прямая речь: "Мне постоянно угрожают, даже официальные чиновники говорят это. Я убежден в том, что президент как гарант Конституции должен придерживаться и своим примером показывать соблюдения законов".

Прямая речь относительно обысков: "Если есть люди, которые причастны к коррупции, они должны нести ответственность. Киев большой, но тем не менее люди друг друга знают. И правоохранители также дают информацию: совещание было в Офисе президента, где была поставлена ​​задача... ждите гостей. Хорошо. Ждем".

Детали: По словам Кличко, самое ценное, что у него есть - это репутация. И он очень внимательно относится к этому вопросу.

Мэр считает, что "кто-то хочет сделать общую картину "Кличко - "коррупционер".

Он признал, что коррупция действительно есть, но во власти Киева с ней борются.

Мэр рассказал, что в последний раз общался с президентом полгода назад.

Кличко - председатель Ассоциации городов Украины. В то же время он рассказал, что его не пригласили на встречу по региональному развитию, конгресс местных и региональных властей, которая состоялась накануне в Хмельницкой области с участием президента Владимира Зеленского.

По словам мэра Киева, приглашение он не получил, но наблюдал за ходом конференции онлайн.

Также он ответил на слова Зеленского относительно некорректности его публичного поведения: "Я стараюсь всегда вести себя публично корректно. Впервые слышу, что я себя с кем-то некорректно веду публично. Драк не происходит, всегда стараюсь убеждать словом и быть абсолютно корректным и с уважением относиться к любому".

Кличко считает, что Зеленский начал на него атаку, но намерен "отвечать на нападки".

Прямая речь: "Это делается исключительно для того, чтобы испортить репутацию, рассказать о каких-то "плохих" вещах, о "тотальной коррупции", что "Кличко не в состоянии". Одно могу сказать: я не волнуюсь, мы готовы отвечать на любые вопросы".

При этом он добавил, что не озвучивал, собирается ли идти в президенты на следующих выборах через 3 года. По словам Кличко, до выборов еще далеко.

Напомним: Виталий Кличко совмещает должности главы Киевсовета и главы Киевской городской государственной администрации. Осенью 2020 года его повторно переизбрали киевским городским главой.

Однако весной 2021 года вновь обострился конфликт между ним и Офисом президента. Команда Владимира Зеленского с 2019 года прибегает к попыткам заменить Кличко на должности главы КГГА.

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