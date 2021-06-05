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В Италии установили вакцинационный рекорд: 600 000 прививок за день

Суббота, 5 июня 2021, 18:08

В Италии за пятницу, 4 июня, прививки от коронавируса получили почти 600 000 человек, что является рекордным показателем за один день.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa, такую ​​цифру объявили в органах здравоохранения на утро 5 июня.

За день прививки получили 598 510 человек, из которых около 444 600 - свои первые дозы.

Всего в Италии первой дозой вакцинировали более 24,3 млн человек, а завершили вакцинацию - 12,7 млн человек.

Напомним, с 1 июня итальянцы снова могут посещать бары и рестораны в помещениях.

С понедельника, 7 июня, вечерний комендантский час будет перенесено с 23:00 на 00:00 по всей Италии, за исключением регионов "белой зоны", где комендантский час не действует.

Темы: ИталиявакцинацияCovid-2019коронавирус


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