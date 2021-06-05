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В Беларуси задержали двух активистов на границе с Литвой

Суббота, 5 июня 2021, 20:28

На границе Беларуси с Литвой задержали двух активистов, которые принимали участие в протестах против результатов выборов, где заявили о победе Александра Лукашенко.

Источник: пресс-секретарь МВД Беларуси в Telegram

Дословно: "Жителей Бреста (21 и 27 лет) задержали на участке границы "Рудевщина" в направлении Литвы (1,5 км от госграницы Беларуси). Они находились в международном розыске за участие в массовых беспорядках".

Детали: По информации белорусских силовиков, парни скрывались в Москве, а 2 июня прибыли в Минск, чтобы оттуда перебраться в Евросоюз.

На двух задержанных составили админпротоколы за незаконное пересечение государственной границы Беларуси.

В МВД страны утверждают, что ребята "являются участниками околофутбольного движения неонацистской направленности".

Напомним:

  • 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился  бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
  • 24 мая в сети показали видео "показаний" Протасевича об организации массовых беспорядков в Минске, а 3 июня белорусский государственный телеканал ОНТ показал "интервью", в котором он "признал вину" и выразил уважение к Александру Лукашенко.
  • Цивилизованное мировое сообщество считает действия Лукашенко актом воздушного пиратства.
  • 3 июня Агентство авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) выдало директиву с запретом летать в воздушном пространстве Беларуси, за исключением чрезвычайных ситуаций.

Украинская правда
Темы: БеларусьмитингиЛитваЛукашенкополитзаключенные


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