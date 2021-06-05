В Беларуси задержали двух активистов на границе с Литвой
На границе Беларуси с Литвой задержали двух активистов, которые принимали участие в протестах против результатов выборов, где заявили о победе Александра Лукашенко.
Источник: пресс-секретарь МВД Беларуси в Telegram
Дословно: "Жителей Бреста (21 и 27 лет) задержали на участке границы "Рудевщина" в направлении Литвы (1,5 км от госграницы Беларуси). Они находились в международном розыске за участие в массовых беспорядках".
Детали: По информации белорусских силовиков, парни скрывались в Москве, а 2 июня прибыли в Минск, чтобы оттуда перебраться в Евросоюз.
На двух задержанных составили админпротоколы за незаконное пересечение государственной границы Беларуси.
В МВД страны утверждают, что ребята "являются участниками околофутбольного движения неонацистской направленности".
Напомним:
- 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
- 24 мая в сети показали видео "показаний" Протасевича об организации массовых беспорядков в Минске, а 3 июня белорусский государственный телеканал ОНТ показал "интервью", в котором он "признал вину" и выразил уважение к Александру Лукашенко.
- Цивилизованное мировое сообщество считает действия Лукашенко актом воздушного пиратства.
- 3 июня Агентство авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) выдало директиву с запретом летать в воздушном пространстве Беларуси, за исключением чрезвычайных ситуаций.