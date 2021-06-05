Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Беларуси задержали двух активистов на границе с Литвой

Суббота, 5 июня 2021, 20:28
В Беларуси задержали двух активистов на границе с Литвой

На границе Беларуси с Литвой задержали двух активистов, которые принимали участие в протестах против результатов выборов, где заявили о победе Александра Лукашенко.

Источник: пресс-секретарь МВД Беларуси в Telegram

Дословно: "Жителей Бреста (21 и 27 лет) задержали на участке границы "Рудевщина" в направлении Литвы (1,5 км от госграницы Беларуси). Они находились в международном розыске за участие в массовых беспорядках".

Детали: По информации белорусских силовиков, парни скрывались в Москве, а 2 июня прибыли в Минск, чтобы оттуда перебраться в Евросоюз.

На двух задержанных составили админпротоколы за незаконное пересечение государственной границы Беларуси.

В МВД страны утверждают, что ребята "являются участниками околофутбольного движения неонацистской направленности".

Напомним:

  • 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился  бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
  • 24 мая в сети показали видео "показаний" Протасевича об организации массовых беспорядков в Минске, а 3 июня белорусский государственный телеканал ОНТ показал "интервью", в котором он "признал вину" и выразил уважение к Александру Лукашенко.
  • Цивилизованное мировое сообщество считает действия Лукашенко актом воздушного пиратства.
  • 3 июня Агентство авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) выдало директиву с запретом летать в воздушном пространстве Беларуси, за исключением чрезвычайных ситуаций.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьмитингиЛитваЛукашенкополитзаключенные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Беларусь
В Литве предупредили об опасности поездок в Беларусь: разведка агрессивно вербует всех подряд
В Беларуси демонтируют три лагеря, где обучали российских мобилизованных
Лукашенко уже заговорил о вагнеровцах как защитниках Беларуси
Последние новости
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
Все новости...
Реклама: