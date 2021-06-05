В Беларуси задержали двух активистов на границе с Литвой

На границе Беларуси с Литвой задержали двух активистов, которые принимали участие в протестах против результатов выборов, где заявили о победе Александра Лукашенко.

Источник: пресс-секретарь МВД Беларуси в Telegram

Дословно: "Жителей Бреста (21 и 27 лет) задержали на участке границы "Рудевщина" в направлении Литвы (1,5 км от госграницы Беларуси). Они находились в международном розыске за участие в массовых беспорядках".

Детали: По информации белорусских силовиков, парни скрывались в Москве, а 2 июня прибыли в Минск, чтобы оттуда перебраться в Евросоюз.

На двух задержанных составили админпротоколы за незаконное пересечение государственной границы Беларуси.

В МВД страны утверждают, что ребята "являются участниками околофутбольного движения неонацистской направленности".

Напомним: