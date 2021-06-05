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В РФ приговорили к 8 годам колонии военную из-за якобы госизмены в пользу Украины

Суббота, 5 июня 2021, 21:20
Крымская солидарность

Суд РФ в Ростове-на-Дону приговорил военнослужащую Татьяну Кузьменко к восьми годам колонии с отсрочкой в два года по обвинению в "государственной измене" в пользу Украины.

Источник: российское издание ТАСС, пресс-секретарь суда Алена Катькало

Прямая речь: "Назначили восемь лет колонии общего режима с отсрочкой до достижения ребенком 14-летнего возраста. Дело было рассмотрено в особом порядке и закрытом режиме из-за материалов, маркированных грифом "совершенно секретно".

Детали: В суде также утверждают, что Кузьменко признала вину в госизмене. 

Гособвинение просило для нее 12 лет лишения свободы. 

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Что было раньше: В апреле 2020 года ФСБ России заявило, что в оккупированном Крыму задержали участников "украинской разведывательно-диверсионной группы", в которую входила "российская военная, подозреваемая в выдаче государственной тайны".

Группу якобы создал и курировал начальник подразделения украинской военной разведки полковник Олег Ахмедов. 

Темы: РосcияКрымоккупациясудвойна


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