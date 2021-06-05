У Лукашенко подготовили ответ Западу на санкции и хотят компенсации за авиаблокаду

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что Беларусь подготовила ответ на санкции Запада из-за принудительной посадки самолета Ryanair и рассчитывает на компенсацию из-за авиаблокады.

Источник: премьер Головченко, госиздание Беларуси "БЕЛТА"

Прямая речь: "Мы все-таки надеемся на то, что разгоряченные головы остудятся и взвесят в том числе интересы своего бизнеса в Беларуси. Если проанализировать все заявления президента страны (Лукашенко – ред.) за последние десятилетия на всех международных площадках, всегда лейтмотивом звучало: мы хотим мира и спокойствия в регионе, выступаем за пояс добрососедства, хотим выстраивать равноправные партнерские отношения.

Мы делали для этого все. Но если идет речь об ущербе нашим компаниям, мы имеем полное право компенсировать этот ущерб. Комплекс мер в ответ на санкции готов".

Детали: По словам Головченко, самопровозглашенная власть страны "уверена в своей правоте и готова отстаивать свои интересы в судебном порядке" из-за ситуации с рейсом Ryanair.

Он также полагает, что Беларусь может рассчитывать на компенсацию из-за "нанесенного ущерба".

Премьер заявил, что цена финансовых санкций, которые наложились на экономику Беларуси, составляет около 1,7% к ВВП. Торговых санкций - 0,7%.

Максимальный объем ущерба, который он насчитал, составляет 2,9% к ВВП Беларуси.

Напомним: