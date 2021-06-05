Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

NASA и "Роскосмос" могут побить горшки из-за санкций США

Суббота, 5 июня 2021, 22:36

Администратор NASA Бил Нельсон провел телефонный разговор о дальнейшем сотрудничестве в рамках МКС с генеральным директором российской Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным.

Источник: NASA, "Роскосмос"

Детали: После разговора пресс-службы агентств опубликовали пресс-релизы, которые немного отличались.

В частности, NASA выпустила короткое сообщение о разговоре, в котором говорилось о "продуктивной дискуссии о продолжении сотрудничества между NASA и "Роскосмосом".

Нельсон заявил Рогозину, что астронавты NASA и космонавты "Роскосмоса" более 20 лет жили и работали вместе на МКС и NASA хотело бы продолжать это партнерство.

Прямая речь Нельсова: "Я с нетерпением жду будущих дискуссий с Рогозиным и виртуального участия с ним в предстоящей конференции по исследованию глобального космоса".

Российская компания сообщила, что Рогозин напомнил главе NASA о санкциях США в отношении предприятий российской космической промышленности, которые "существенно затрудняют взаимодействие".

Также в Роскосмосе сообщили, что у них все еще нет официальной информации от американских партнёров о планах по управлению и дальнейшему использованию МКС.

Сообщается, что глава "Роскосмоса" пригласил Нельсона приехать в Россию и тот принял приглашение, однако на сайте NASA об этом не упоминают.

РосСМИ сообщили, что Рогозин не подтверждал готовность "Роскосмоса" продлить работу МКС до 2030 года.

Россия планирует уйти из проекта МКС с 2025 года.

Напомним:

  • Один из контрагентов "Роскосмоса" в 2020 году отказался от контракта на запуск спутника из-за американских санкций.

Украинская правда
Темы: космосРосcияСША


powered by lun.ua
Главное сегодня

видео"Долой Макронию": президенту Франции дали пощечину на встрече с избирателями

Украина упростила пересечение границы во время карантина

фотоСБУ нагрянула с обысками к основателям "Партии Шария"

У Зеленского объяснили, почему исправили заявление со словами Байдена

Шевченко прокомментировал реакцию россиян на новую форму сборной Украины

Госдума России объявила "оскорбительным" законопроект Зеленского

Все новости...
космос
Рада приняла за основу законопроект о спецстатусе Госкосмоса
NASA анонсировала две миссии — исследовать Венеру
Космический мусор повредил Международную космическую станцию
Последние новости
19:18
300 тысячам работающих пенсионеров провели перерасчет пенсий
18:49
Парламент Грузии выступил с заявлением в поддержку интеграции страны в НАТО
18:40
ОВГЗ: Минфин провел рекордный в этом году аукцион – на 19 миллиардов
18:27
В Чернобыль хотят запустить туристические туры по Днепру
18:08
Трибунал ООН подтвердил приговор осужденному за геноцид в Сребренице Младичу
17:59
Боевики обстреляли позиции ВСУ возле Новгородского
17:58
фотоМужчина под дождем нес иконы в Россию – перехватили пограничники
17:54
"Венецианка" просит Украину создать Этический совет, который не понравится судьям
17:52
Всемирный банк улучшил прогноз мировой экономики - самый большой скачок за 80 лет
17:37
Гривня на закрытии межбанка укрепилась
Все новости...