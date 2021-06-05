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Премьер Беларуси: Мы готовы к переговорам с Украиной, но мяч на их территории

Суббота, 5 июня 2021, 22:52
БЕЛТА

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что Беларусь всегда готова сесть за стол переговоров с Украиной и вернуться к партнерскому формату двусторонних отношений, но этот вопрос должна решить украинская сторона.

Источник: премьер Головченко на телеканале "Беларусь 1"

Прямая речь: Мы в любое время готовы сесть за стол переговоров с Украиной и вернуться к тому партнерскому формату, который существовал до этого. Но мяч сейчас на украинской территории".

Детали: По его словам, Беларусь под управление самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, неоднократно предлагала украинской стороне провести переговоры, как это было раньше.

Он добавил, что у двух стран "случались трения", но Беларусь и Украина всегда шли "на взаимные уступки и продолжали дальше торговать".

Сейчас, по словам Головченко, "все попытки Беларуси выйти на контакт с Киевом не были восприняты".

Украинская правда
Темы: БеларусьУкраина


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