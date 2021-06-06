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В заброшенном здании на Луганщине погибла несовершеннолетняя девушка

Воскресенье, 6 июня 2021, 00:15

В Лисичанске полицейские устанавливают факт смерти 13-летней девочки, погибшей в заброшенном здании.

Источник: Полиция Луганской области в Facebook

Дословно: "Установлено, что 13-летняя девушка вместе со своим 16-летним товарищем гуляли в заброшенном здании по ул. Глинки м. Лисичанска.

Поднявшись на 2-3 этаж, девочка пыталась пройти по разрушенной стене, но не удержалась и упала. От полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте".

Детали: Полиция начала уголовное производство по ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай", продолжаются следственные действия.

Напомним: В Ивано-Франковске полиция расследует обстоятельства травмирования 13-летней девушки, которая упала с высоты 4-го этажа.

Украинская правда
Темы: Луганская областьдети


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