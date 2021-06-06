В Китае неизвестный с ножом убил 5 прохожих и ранил 15 – СМИ
Воскресенье, 6 июня 2021, 01:18
В Китае неизвестный набросился с ножом на прохожих – власти сообщают о 5 погибших и 15 раненых.
Источник: DW
Детали: Инцидент произошел после обеда в субботу, 5 июня, в пешеходной зоне города Аньцин в провинции Аньхой.
Полиция задержала нападавшего на месте происшествия.
О причинах его поступка пока неизвестно. На фотографиях у вероятного преступника видно белую повязку на голове.
Местное отделение Красного Креста призвало население стать донорами крови, сославшись на ее нехватку в результате кровопролития.
Напомним: В Брюсселе полиция задержала мужчину, который с ножом напал на пассажиров метро на станции Gare de l'Ouest.