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В Китае неизвестный с ножом убил 5 прохожих и ранил 15 – СМИ

Воскресенье, 6 июня 2021, 01:18

В Китае неизвестный набросился с ножом на прохожих – власти сообщают о 5 погибших и 15 раненых.

Источник: DW

Детали: Инцидент произошел после обеда в субботу, 5 июня, в пешеходной зоне города Аньцин в провинции Аньхой.

Полиция задержала нападавшего на месте происшествия.

О причинах его поступка пока неизвестно. На фотографиях у вероятного преступника видно белую повязку на голове.

Местное отделение Красного Креста призвало население стать донорами крови, сославшись на ее нехватку в результате кровопролития.

Напомним: В Брюсселе полиция задержала мужчину, который с ножом напал на пассажиров метро на станции Gare de l'Ouest.

Темы: Китайнападение


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