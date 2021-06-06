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Премьер Британии призывает G7 вакцинировать мир от COVID до конца 2022 года

Воскресенье, 6 июня 2021, 02:16

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи в Великобритании на следующей неделе призовет лидеров развитых стран Большой семерки (G7) взять на себя обязательства вакцинировать весь мир от COVID-19 до конца 2022 года.

Источник: The Guardian, Reuters со ссылкой на заявление Джонсона

Прямая речь: "Вакцинация мира к концу следующего года была бы величайшим подвигом в истории медицины".

"Я призываю своих коллег-лидеров G7 присоединиться к нам, чтобы прекратить эту ужасную пандемию, и пообещать, что мы никогда не позволим повторить последствий коронавируса".

Детали: Во время саммита стран G7 на повестке дня будет вопрос относительно пропорционального обеспечения вакцинами всех стран мира.

По мнению Джонсона, если помочь странам мира с вакцинацией против коронавируса, те помогут в борьбе с климатическими изменениями.

Несмотря на то, что богатые страны прививают большое количество своего населения, бедные – не имеют равного доступа к вакцинам.

А медицинские эксперты предупредили, что, если не будет сделано больше прививок от COVID, вирус будет продолжать распространяться и мутировать.

Джонсон обратится к лидерам Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии с призывом обязаться вакцинировать мир от коронавируса до конца 2022 года.

Напомним: Во Всемирной организации здравоохранения 4 июня заявили, что международная программа по обеспечению вакцинами COVAX находится под угрозой из-за нехватки вакцин.

Темы: ВеликобританияG7вакцинация
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