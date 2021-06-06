Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В лагере в Одесской области отравились дети

Воскресенье, 6 июня 2021, 02:54

В Одесской области шестеро детей в возрасте от 8 до 10 лет попали в больницу с пищевым отравлением и интоксикацией.

Источник: Пресс-служба полиции в Одесской области

Дословно: "Предварительно установлено, что дети питались в столовой на территории заведения, после чего им стало плохо".

Детали: Дети приехали в лагерь в поселок Сергеевка для участия в футбольных соревнованиях.

В рамках открытого уголовного производства для назначения экспертиз отобраны пробы воды, пищи и сделаны смывы со столовой оборудования.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Украинская правда
Темы: Одесская областьдети


powered by lun.ua
Главное сегодня

ВидеоВ Харькове прогремел взрыв: есть пострадавшие

Россияне пожаловались в УЕФА из-за формы Украины на Евро-2020

Блинкен рассказал, чего США ожидают от Украины перед встречей Байдена и Зеленского

Новости 8 июня: разговор Зеленского с Байденом, "пленки Медведчука"

В Минздраве объяснили, как и где можно получить вторую дозу вакцины от COVID

видео"Долой Макронию": президенту Франции дали пощечину на встрече с избирателями

Все новости...
Одесская область
Пограничника нашли застреленным в Одесской области
Одесские врачи требовали десятки и сотни тысяч за "бесплатные" операции на сердце
Ракетный корвет РФ обнаружили в районе Черноморска
Последние новости
03:40
На химическом заводе в Китае взорвался реактор
02:59
США ослабили ограничения для путешествий в ряд стран, среди которых – Украина
02:15
Боррель назвал Лукашенко диктатором
01:37
Байден продлил действие санкций против Беларуси
00:59
В Бразилии мафия парализовала работу города-миллионника
00:15
На Херсонщине начали вакцинировать от коронавируса жителей оккупированного Крыма
23:34
ВидеоВ Харькове прогремел взрыв: есть пострадавшие
23:04
Россияне пожаловались в УЕФА из-за формы Украины на Евро-2020
22:33
Дом-монстр на столичном Подоле могут ввести в эксплуатацию
22:08
Новости экономики: газовый бартер с Египтом, новый экономический прогноз
Все новости...