В лагере в Одесской области отравились дети

В Одесской области шестеро детей в возрасте от 8 до 10 лет попали в больницу с пищевым отравлением и интоксикацией.

Источник: Пресс-служба полиции в Одесской области

Дословно: "Предварительно установлено, что дети питались в столовой на территории заведения, после чего им стало плохо".

Детали: Дети приехали в лагерь в поселок Сергеевка для участия в футбольных соревнованиях.

В рамках открытого уголовного производства для назначения экспертиз отобраны пробы воды, пищи и сделаны смывы со столовой оборудования.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.