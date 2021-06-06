В Эстонии завершились международные учения "Весенний шторм" с участием 7 тысяч военных

В Эстонии завершились масштабные международные военные маневры "Весенний шторм".

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу главного штаба Сил обороны Эстонии

Прямая речь командующего учениями генерал-майора Индрека Сирела: "Я доволен тем, чего мы достигли за эти три недели. Цели учений были достигнуты.

Мы восстанавливаем режим учений в Силах обороны, который действовал до пандемии коронавируса, сокращенно только участие резервистов, которых в этом году было привлечено почти в десять раз меньше ".

Детали: В ходе завершающих боевых стрельб были задействованы практически все виды вооружений Сил обороны Эстонии, дислоцированных союзных частей, а также прибывших на маневры частей и подразделений ряда других государств НАТО: от пулеметов до пушек, ракет и танков.

Как сказал в начале учений министр обороны Калле Лаанет "проведение учений является важной частью сдерживания и показывает потенциальному агрессору, что мы уделяем большое внимание обучению - даже в сложной ситуации".

В будущем году вместо учений "Весенний шторм" пройдут крупные учения Siil 2022.

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