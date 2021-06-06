По меньшей мере 138 человек погибли в Буркина-Фасо при нападении террористов
Воскресенье, 6 июня 2021, 06:57
По меньшей мере 138 человек были убиты в Буркина-Фасо в результате наиболее смертоносной атаки в стране за последние годы.
Источник: Euronews
Детали: Нападение произошло в селе Солхан в провинции Яга региона Сахель близ границы с Мали и Нигером.
Власти назвали нападение "варварским".
Правительство подтвердил атаку, заявив, что жертвами террористов есть "гражданские лица, разные по возрасту". Кроме того, власти говорят и о поджогах домов и рынка.
Также правительство объявило в Буркина-Фасо траур.