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По меньшей мере 138 человек погибли в Буркина-Фасо при нападении террористов

Воскресенье, 6 июня 2021, 06:57

По меньшей мере 138 человек были убиты в Буркина-Фасо в результате наиболее смертоносной атаки в стране за последние годы.

Источник: Euronews

Детали: Нападение произошло в селе Солхан в провинции Яга региона Сахель близ границы с Мали и Нигером.

Власти назвали нападение "варварским".

Правительство подтвердил атаку, заявив, что жертвами террористов есть "гражданские лица, разные по возрасту". Кроме того, власти говорят и о поджогах домов и рынка.

Также правительство объявило в Буркина-Фасо траур.



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